Bianca Andrade

Publicado 25/06/2021 17:16 | Atualizado 25/06/2021 17:18

Rio - Bianca Andrade e Fred se preparam para receber o bebê Cris! Nesta sexta-feira (25), a empresária também conhecida como "Boca Rosa" compartilhou uma parte dos bastidores de seu ensaio gestante nos Stories do Instagram. A influenciadora manteve o mistério ao mostrar um monitor com alguns dos cliques em que exibe o barrigão, que incluem as fotos em que aparece ao lado do esposo.

"Cris", escreveu Bianca na legenda da foto, além de marcar toda a equipe envolvida na produção do ensaio. A empresária está em seu oitavo mês de gravidez do primeiro filho com o jogador de futebol e chegou a falar, recentemente, sobre a importância dos exercícios físicos durante a gestação.

"Mamãe fitness passando pelo seu feed. Eu tô amando me exercitar durante a gravidez (sempre com acompanhamento, viu?). É o meu momentinho de relaxar, cuidar da minha mente e do meu corpo, que é a casinha do meu neném!", declarou Bianca em postagem nas redes sociais.