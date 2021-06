Rafa Kalimann relembra início de carreira - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:41

Rio - Rafa Kalimann levou seus seguidores em uma viagem no tempo, nesta sexta-feira (25). A ex-BBB resgatou um clique em que aparece desfilando, aos 11 anos de idade, e revelou o impacto daquele momento em sua trajetória profissional. A modelo ainda aproveitou a publicação no Instagram para incentivar seus fãs a correrem atrás de seus sonhos.

"Nessa foto eu estava com 11 anos e morava em Iturama, no Triângulo Mineiro. Esse dia foi um dos mais marcantes que vivi, a primeira vez que eu entendi que para alcançar meus objetivos é fundamental confiar em mim mesma (e em Deus, claro!). Me lembro de quando fui selecionada: me tiraram da categoria infantil para a adulta e, a partir dali, as brincadeiras de todas as tardes começaram a acontecer no desconhecido salto alto da minha mãe pra que eu conseguisse dar o meu melhor, com confiança", começou a apresentadora do "Casa Kalimann".

"Fomos quase 100 modelos. Confesso que nesse concurso, diferentemente dos outros, meus pais não acreditavam muito que eu chegaria na final, achavam que minha idade e inexperiência seriam agravantes. Mas mesmo assim me colocavam pra cima pra que eu reconhecesse o quão era importante eu estar ali, participar, fazer o meu melhor, sentir orgulho do meu esforço", relatou Rafa.

"Eu me lembro de pedir que Deus fizesse Sua vontade na minha vida e que eu tivesse humildade pra entendê-la. Dei o meu melhor, a estranheza do salto não foi lembrada, eu estava feliz por entrar naquela passarela, viver aquilo, eu estava grata por me apresentar pra tantas agências conhecidas de São Paulo que faziam parte do júri. Até que veio o meu nome de semifinalista para finalista, e pro prêmio. Eu ganhei!", relembrou a influenciadora.

"Aquele primeiro lugar deu entrada para um sonho maior. Eu entendi que independente do meu medo, do novo, da dificuldade, eu não posso deixar de fazer. Até hoje sinto aquele frio na barriga, e eu amo manter isso aceso em mim. Dali pra frente não deixei minha insegurança falar mais alto que minha vontade de fazer acontecer porque eu sei que não existe outro caminho pra realizar", refletiu a modelo.

A ex-BBB encerrou com uma mensagem de motivação para seus seguidores na busca pela realização de um sonho. "Às vezes grandes oportunidades só acontecem 1 vez (mesmo que demore), então estejam atentos pra dar o seu máximo quando ela chegar. E quando achar que não vai estar preparado, lembre-se que Deus não nos dá a graça sem antes nos preparar. Você consegue!", declarou Rafa Kalimann.

