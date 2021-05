Léo Chaves assina com novo empresário Divulgação

Léo Chaves deu fim aos boatos sobre a volta da dupla com seu irmão, Victor Chaves, ao assinar com um novo empresário. Prestes a completar 2 anos do lançamento de seu primeiro single em carreira solo, Léo uniu o Grupo Chaves, presidido por ele, à Explosion Music, do empresário Marcelo Camargo.



"Desde quando eu e meu irmão Victor decidimos parar os trabalhos como dupla, estrategicamente não quis gravar nenhum projeto maior, apenas singles. Decidi esperar todos os sinais positivos para avançar mais forte com minha carreira solo, e o momento chegou! Penso que quem trabalha com fé e acredita no tempo, tem mais chances de acertar. A parceria com a Explosion aconteceu no momento certo, e em breve o público poderá conferir tudo o que temos preparado para levar arte com verdade e entretenimento depois de mais de 1 ano sem eventos. No dia 11 de junho lançarei um clipe inédito com uma canção nova e também gravarei meu primeiro projeto solo, um DVD ainda em 2021", contou o cantor com exclusividade à coluna.



Marcelo Camargo assume a agenda de Léo Chaves e ainda conta com a parceria de Marcos Dias, empresário que descobriu talentos como a dupla Zé Neto e Cristiano. "Agora como empresário e amigo do Léo Chaves, tenho o maior orgulho e privilégio de fazer parte desse processo de renovação desse artista tão importante no cenário musical brasileiro. Fico honrado mais uma vez e quero ressaltar que vamos fazer um trabalho maravilhoso para levar alegria ao nosso povo brasileiro que tanto necessita", afirma Camargo.