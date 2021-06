Dedé Santana e Xuxa - Reprodução

Publicado 25/06/2021 09:22 | Atualizado 25/06/2021 09:32

São Paulo - Dedé Santana bateu um papo com Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante e relembrou de quando beijou Xuxa Meneghel durante as gravações do filme "Os Trapalhões e o Mágico de Oróz", lançado em 1984. O humorista falou que interpreta o par romântico da eterna Rainha dos Baixinhos, mas teve dificuldade na cena do beijo porque eles eram muito amigos.

"Quando chegou o dia da cena do beijo, eu perguntei ao diretor como faríamos e ele pediu que eu falasse com ela. Cheguei e falei para ela: 'Xuxa, hoje é a cena do beijo, mas só que tem um problema: não sei dar beijo técnico, não sou galã de novela, então como eu faço?'. Ela virou para mim e disse assim: 'Lasca!'. Na hora de gravar, dei aquele beijão nela e perguntei como tinha sido. Ela respondeu que tinha achado chocho", lembra Dedé Santana.

Sérgio Mallandro também aproveitou a oportunidade para contar a experiência de como foi beijar Xuxa nos cinemas. Ele foi o par romântico da loira em "Lua de Cristal", de 1990, e levou uma bronca da diretora Tizuka Yamasaki porque deu um beijo de língua na apresentadora. "A Tizuka falou para eu beijar com amor, com muita paixão. Aí então em meti a língua. Tomei esporro, mas depois deu certo", conta.