Por O Dia

Publicado 24/06/2021 20:03 | Atualizado 24/06/2021 20:05

Camilla de Lucas virou assunto nas redes sociais nos últimos dias e não somente pela recente contratação na Globo. A influencer postou, nesta semana, um desabafo nas redes sociais falando sobre as críticas que recebe por usar algumas perucas. Nesta quinta-feira, Iza saiu em defesa da influenciadora com um vídeo bem didático.

No Instagram, Iza surgiu usando diversas perucas de todos os tipos. Na legenda, a cantora ainda reforçou a mensagem. "Se tem alguém que ainda não entendeu a gente desenha: ninguém vai dizer a uma mulher negra como ela deve usar seu cabelo. E BEIJINHOS! BEEEEIJINHOS", escreveu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Na quarta-feira, Camilla de Lucas explicou, pelos Stories do Instagram, que toda vez que muda o cabelo é atacada. Já pelo Twitter, a influenciadora relembrou um comentário preconceituoso do cantor Rodolffo, dentro do BBB 21, em relação ao cabelo de João Luiz . Na ocasião, Camilla defendeu o amigo. "Eu vou falar a última vez sobre, não vou dar entrevista nenhuma mais! Vocês só passam pano porque o cara é branco e bonito. E eu recebo hate por ter falado O ÓBVIO: que criticar ou zoar um tipo de cabelo é errado. INDEPENDENTE DE TER SIDO OU NÃO A INTENÇÃO.", escreveu Camilla.

A segunda colocada do BBB 21 contou que não aguenta mais questionamentos sobre o seu cabelo e desabafou sobre a invisibilidade dos seus projetos na web. "Eu não aguento mais as pessoas me questionando dizendo que uso lace e fiz um discurso num programa. MANO, eu fiz O CERTO! DEFENDI PESSOAS. Isso não é sobre ser militante! Eu não AGUENTO MAAAAIS! Não acho justo ser criticada por fazer o MÍNIMO! (...) Eu NUNCA apareço em páginas de fofoca! Faço trabalhos incríveis, tenho pautas certas, e nunca sai notícia. Só sobre cabelo! Sempre foi assim e os comentários são sempre os mesmos! Pessoas brancas dançam Tiktok e são 10 post enaltecendo uma dança!", completou Camilla de Lucas.