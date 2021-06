Aline Riscado - Reprodução

Por iG

Publicado 24/06/2021 19:19 | Atualizado 24/06/2021 19:25

Aline Riscado usou o perfil no Instagram para mostrar como a pele fica quando tem contato com os gatos. Apesar de alérgica, ela possui 16 felinos em casa.

"Estou toda vermelha. Acabei de gravar um reels com meus gatinhos. Quero que me deem moral. Estou toda me coçando. Sim, tenho 16 gatos e sou alérgica, mas eu os amo", comentou ela num vídeo compartilhado na rede social. Veja o vídeo:



