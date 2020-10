Rachel foi ao hospital três vezes, mas em todas as idas foi mandada para casa. Na quarta vez, os médicos internaram em uma unidade de tratamento para pessoas com queimaduras Reprodução

Por iG

EUA - Nos Estados Unidos, uma mulher de 38 anos estava sofrendo com infecção de ouvido e, após ingerir os antibióticos receitados pelos médicos, em Dallas, ela sofreu uma forte reação alérgica e ficou irreconhecível. As informações são da IstoÉ.



De acordo com o portal, Rachel Carey iniciou o tratamento com medicamentos que já haviam sido tomados algumas vezes por ela, e não teve problemas anteriores. Desta vez, na manhã seguinte à consulta, a mulher sentiu a pele borbulhando.



Segundo a IstoÉ, Rachel foi ao hospital três vezes, mas em todas as idas foi mandada para casa. Na quarta vez, os médicos decidiram interná-la em uma unidade de tratamento para pessoas com queimaduras, pois sua condição piorou drasticamente.



Em uma entrevista ao portal Daily Mail, a mulher disse que sentia bastante coceira na pele, além de ter pequenas bolhas e inchaço nos olhos e lábios, como primeiros sintomas, se espalhando logo depois. “Eu nem me reconheci ao me olhar no espelho, me sentia um monstro. Já tinha tomado os remédios anteriormente, mas não sei o motivo. Meu corpo os rejeitou desta vez”, disse ela.



Segundo o portal, ela passou 12 dias recebendo tratamento para síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), doença rara e grave de pele.