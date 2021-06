Rainer Cadete - Reprodução

Publicado 24/06/2021 18:56

Rainer Cadete falou sobre a preparação para viver Visky, na segunda fase de "Verdades Secretas". Segundo o ator, o preparo físico está sendo intenso.

Em entrevista para a "GQ", Rainer disse que já perdeu 14 kg. "Eu alterei completamente a minha rotina, fui à nutricionista, nutrólogo, fonoaudióloga, personal trainer... Eu vinha de uma rotina de quarentena em casa, né, mas não parei de dançar a quarentena inteira - e foi isso que me ajudou a me manter bem. É impressionante como um personagem pode interferir na vida do ator. Já são 14 kg a menos e estou mais malhado, também", disse ele.



O ator também explicou as aulas de dança foram para o personagem: "Eu fazia quase todo dia aula de hip-hop, vogue e stiletto, já pensando na composição do Visky. Pesquisei muito o vogue com professores muito especiais, porque é uma dança de muita representatividade LGBTQIA+", contou.