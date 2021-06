Regina Casé - Camilla Maia / TV Globo

Publicado 24/06/2021 17:38 | Atualizado 24/06/2021 17:42

Rio - Regina Casé não deixou o Dia de São João passar em branco e comemorou a data com um vídeo resgatado do "Esquenta", programa que apresentou na TV Globo, de 2011 a 2017. Nesta quinta-feira (24), a atriz de 67 anos compartilhou um trecho do programa, em que, no clima de festa junina, questiona um espectador da platéia sobre beijos na boca.

"Viva São João! Viva o beijo na boca! Conta aí pra mim qual foi o seu recorde de beijos na festa de São João! Já pulou muito a fogueira? Me conta também quem começou a namorar numa festa de São João e tá até hoje!", escreveu Regina na legenda da postagem.

"Ai como eu amo esse mês de junho! Ai que saudade! Aí que vontade! Vocês ai, Ulisses, Garota que pegou o papo e Juliana! Aparece aí para eu saber como estão as coisas!", completou a apresentadora, aproveitando para mandar um recado para as pessoas que participaram do episódio.

