Por MH

Publicado 27/03/2021 10:20 | Atualizado 27/03/2021 10:24

Durante a live Meia Hora Ao Vivo esta semana, o cantor e compositor Xande de Pilares revelou que não queria atuar no filme 'Made in China', de 2014. O trabalho coincidiu com a época de exibição do 'Esquenta', programa da TV Globo comandado por Regina Casé, que também protagonizava o longa e indicou Xande para o papel. A experiência rendeu boas histórias, que se converteram em risadas durante a entrevista.

Na gravação de uma cena de beijo no Saara, ponto de comércio popular do centro do Rio, recebeu uma provocação de uma das pessoas que passavam pelo local: "Tá pegando a Regina Casé, por isso está no Esquenta", revelou aos risos. Assista ao vídeo com essa e outras histórias envolvendo as gravações!