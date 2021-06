Juliette e Elba Ramalho - Reprodução do Twitter

Publicado 24/06/2021 17:02

Rio - Depois de vencer o "BBB21", Juliette Freire tem vivido momentos de grande emoção e um deles aconteceu nesta quarta-feira (24), quando a maquiadora se juntou com Elba Ramalho em live especial de São João. Após a transmissão do show, a campeã do reality show da TV Globo foi às redes sociais demonstrar sua gratidão pelo convite.

"A Borborema e Elba Ramalho, como se a vida fosse atalho, fosse encontro que dá sorte. Que sorte a minha no meio de tanta grandeza. Obrigada por essa noite especial e inesquecível em minha vida", declarou Juliette em publicação no Instagram.

A influenciadora já foi recebida no palco com elogios de sua conterrânea: "Cactos do Brasil! Cactos do mundo, preparem seus corações. Quando ela chega, vem aquela estrela que já nasceu brilhando. A princesa da Paraíba, vou criar essa menina, Juliette”, vibrou Elba Ramalho na introdução de Juliette na live. Nas redes sociais, amigos e seguidores da campeã não esconderam a admiração pela influenciadora.



"Cantou bonito, Ju!!", comentou o ex-colega de confinamento Rodolffo Matthaus na postagem da paraibana. "Foi muito Txóp! Vocês são demais!", escreveu Thammy Miranda. "Foi mágico! Emocionante te ver brilhando tanto!", declarou uma internauta. "Você é puro talento!", escreveu outra fã.

