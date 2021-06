Safadão e Juliette - Reprodução

Publicado 22/06/2021 17:11

Rio - O MPPB (Ministério Público da Paraíba) confirmou hoje (22) que vai investigar se houve aglomeração no "Arraiá do Safadão", live transmitida pelo cantor no último sábado (19). A apresentação ao vivo teve a presença de Juliette Freire, da dupla Israel e Rodolffo, Alceu Valença, Carlinhos Maia e Tirullipa.

Em nota, o MPPB afirmou que vai analisar o carro e "buscar medida cabíveis". Leia na íntegra:

"A promotora de Justiça que atua na área de saúde de Campina Grande, Adriana Amorim, confirmou a instauração de uma Notícia de Fato (procedimento inicial de apuração de um fato) para averiguar a informação de aglomeração durante transmissão ao vivo promovida por artistas, entre eles Juliette Freire. O Ministério Público da Paraíba quer esclarecer os fatos que chegaram ao seu conhecimento para adotar as medidas cabíveis".