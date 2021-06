Juliette e Carlinhos Mais foram vistos conversando sem máscara - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 11:09

Rio - Um dia após o Brasil atingir a triste marca de 500 mil mortos por covid-19 , circula nas redes sociais um vídeo em que Juliette Freire e Carlinhos Maia conversam sem máscara, enquanto desrespeitam o distanciamento social. A campeã do "BBB21" e o influenciador estiveram juntos na transmissão do show ao vivo de Wesley Safadão, que contou com a participação da paraibana e de Alceu Valença.

O vídeo em que a Juliette e Carlinhos aparecem conversando foi publicado, originalmente, nos Stories de Dudu Farias, um amigo do comediante. Neste domingo (20), a página "Gossip do Dia" compartilhou as imagens e, nos comentários, internautas manifestaram indignação com a campeã.

"Acabou a covid-19, né?", escreveu uma usuária do Instagram. "Ela pode aglomerar, né? Quase ninguém critica, se fosse outro participante...", alfinetou outra. "Resumindo: o que rola em lives é aglomeração né, gente? A gente que não vê. Depois vão pras [redes] sociais nos orientar a usarmos máscaras", criticou outra internauta.

Ainda teve quem lembrasse do vídeo viral do humorista Esse Menino, que faz graça com os e-mails enviados pela farmacêutica Pfizer oferecendo vacinas para o Brasil. Em determinado momento, o comediante citou que o imunizante era necessário para vacinar Carlinhos Maia o mais rápido possível. "Só lembro da Pfizer pedindo pra vacinar ele!", escreveu uma internauta.

No Twitter, um perfil ironizou: "Esperavam Juliette aglomerando com Carlinhos Maia e receberam". "Tem discurso nos stories sobre aglomeração e, ontem, no dia simbólico de 500 mortes, ela lá sem máscara", apontou outra usuária.

Confira o vídeo:

