Por O Dia

Publicado 14/02/2021 20:05

Carlinhos Maia causou polêmica neste domingo, ao revelar que não se arrepende da festa de fim de ano que promoveu em dezembro. O desabafo aconteceu no programa "Hora do Faro", da Record. Muito criticado na época, o humorista realizou o Natal na Vila, mesmo com a alta de casos de Covid-19 no país. Após o evento, vários envolvidos testaram positivo para o coronavírus.



"Eu vi aquela aglomeração toda para eleger esses canalhas e disse: 'a minha vila já não teve Natal ano passado, é um povo pobre que precisa dessa visibilidade para continuar crescendo'", explicou Maia, que disse que fez tudo dentro da lei. "Já que as pessoas não vão deixar de ir para as ruas, vamos fazer uma coisa dentro da lei mesmo", disse, se referindo aos eventos clandestinos.

Vale lembrar que, à época, a Organização Mundial da Saúde e vários governos faziam recomendações expressas para evitar aglomeraçoões para as comemorações de fim de ano. Na última semana, o Brasil teve média diária de 1.083 mortes de covid-19 por dia.