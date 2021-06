Juliette - Reprodução

JulietteReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:11

Rio - Durante o 'BBB 21', Juliette sempre brincou sobre não ter se relacionado com nenhum dos homens durante o confinamento. Ao sair do reality, a paraibana brincou que queria ficar com alguém logo e, nesta semana, confirmou que o tal beijo já tinha rolado.

fotogaleria

Publicidade

Mas hoje, durante o 'Mais Você', em uma conversa com Ana Maria Braga, Juliette revelou que a relação não foi para frente e está solteira. "Beijei, mas posso beijar mais. Estou solteiríssima e de volta à ativa. 12 de junho já passou e quero representar as solteiras", disse a campeã do 'BBB'.