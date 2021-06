Juliette Freire - Reprodução / Internet

Juliette FreireReprodução / Internet

Por iG

Publicado 16/06/2021 08:41 | Atualizado 16/06/2021 08:42

São Paulo - Juliette Freire, campeã do "BBB 21", assinou mais uma contrato milionário, desta vez com a loja de departamentos C&A. Segundo informações de Leo Dias, a advogada terá sua própria coleção de roupas e deve faturar com isso cerca de R$ 5 milhões. Além disso, ela receberá uma porcentagem pelas vendas das peças -- formato de contrato esse nunca usado pela empresa.

fotogaleria

Publicidade

Todas as peças da coleção, que será lançada ainda este ano, foram escolhidas por Juliette e são inspiradas nas roupas que ela usava enquanto estava confinada no "BBB 21". Ao que parece terão até camisetas com seus bordões estampados.

Esta não é a primeira vez que Juliette firma uma parceria com rendimentos altos. A ex-sister já fechou com L'Occitane, Avon, Americanas, Pantene, Globoplay e muito mais. Além dos contratos com marcas, as publicidades no Instagram da advogada foram avaliadas de R$ 120 mil a R$ 400 mil por postagem.