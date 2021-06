Hadson Nery e Nego Di - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:34 | Atualizado 18/06/2021 20:03

Lembram da treta com troca de farpas entre os vilões do 'Big Brother Brasil', Hadson Nery e Nego Di? Pois bem. A confusão parou na Justiça e a decisão de uma liminar foi favorável ao participante da 20ª edição. O post que o humorista gaúcho acusou o ex-jogador de futebol de 'bater em mulher' terá que ser retirado das redes sociais em 48 horas. Caso isso não aconteça, Nego Di terá que pagar R$ 500 de multa diária até chegar ao limite de R$ 10 mil. Mesmo com a retirada da postagem, o processo continua e no dia 2 agosto irá acontecer uma tentativa de reconciliação na ação judicial, que pede indenização por danos morais e injúria para Hadson.

Tudo começou quando o Hadson criticou Nego Di por ter saído do 'BBB 21' falando mal da Globo, em março. "Para de falar do programa que te revelou. Tu era apenas um humorista que não faz ninguém rir. Dê graças a Deus por terem te escolhido. Tu não é a Karol, dá uma segurada", disse. Nego Di retrucou: "Não faço ninguém rir, mas nunca bati em mulher. Dá uma segurada, machão".

Hadson, então, publicou um vídeo avisando que tinha aberto um processo contra o humorista gaúcho

"Passando para deixar um recadinho para o Nego Di, esse fanfarrão da internet. Aqui não é terra sem lei. Olha aqui teu presente, receba aí. Daqui uns dias você vai ter que provar o que falou de mim. Se tu acha que eu fiz isso realmente, prova. Caso contrário, vai me fazer rir com o teu faz-me rir", finalizou o paraense.