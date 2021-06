Juliette - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 11:46

Juliette Freire, campeã do 'BBB 21', confirmou que finalmente beijou na boca depois de sair do confinamento do reality da Globo. Em entrevista ao blog Garotas Estúpidas, a nova milionária do pedaço falou sobre a novidade, mas preferiu ainda não entrar em detalhes.

"Já saiu (o beijo na boca). Não vou dizer quem, nem como e nem quando. Depois eu digo, deixa dar certo. Foi em uma das minhas viagens aí. Pra lá e pra cá, já saiu", se limitou a dizer Juliette, que acabou deixando seu fandom pra lá de curioso para saber de quem se trata.

