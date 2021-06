Babu Santana - Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:31 | Atualizado 24/06/2021 17:32

Babu Santana é o convidado desta quinta-feira do programa "Jojo Nove e Meia", do Multishow. Na entrevista, o ator revelou que a ex-esposa, Tatiane Melo, tinha ciúmes da cantora.

O artista relembrou que, antes dos nomes dos confinados do "BBB 20" serem revelados, Jojo estava cotada para fazer parte do reality. Ao saber disso, Tatiane ficou com ciúmes dos dois possivelmente confinados no programa.

Babu contou a história após ser perguntado se dava para sentir tesão dentro do reality. "Eu entrei casado, então eu já fui com o freio de mão puxado, já fui focado. Agora se a Jojo tivesse entrado... eu lembro que eu falava muito com a minha ex-mulher: ela falava assim 'oh, vê lá'. Aí a gente abria assim a matéria [e estava lá] 'Jojo Todynho vai entrar no Big 20'. Ai eu falei 'amor se a Jojo entrar no Big 20 vai ser difícil'".

Jojo contou que chegou a seguir a ex de Babu nas redes sociais. "Eu falei: 'gente, vou seguir ela... aí eu tô na rua e toma-lhe um tapão na cara e não tá sabendo por quê", se diverte.