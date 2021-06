Simaria - Divulgação/ Leandro Franco

SimariaDivulgação/ Leandro Franco

Publicado 24/06/2021 18:27

Para comemorar a chegada dos 39 anos, Simaria Mendes realizou um ensaio fotográfico, em São Paulo. A artista, que se diz apaixonada pelo segmento, declara que esse amor vem desde pequena.

“Desde criança ficava encantada com os vestidos que eu via as minhas amigas usando, que eu não tinha condição de ter, já que eram amigas que tinham uma condição de vida muito melhor. Ficava apaixonada por aqueles vestidos, pelas manga bufantes... Com o passar do tempo, conforme fui crescendo, fui me envolvendo e me apaixonando mais por esse segmento. Fico enlouquecida quando vejo uma peça diferente, com um design diferente. Fico imaginando quem desenvolveu aquilo, quantas pessoas estão envolvidas naquela criação, como aconteceu todo o processo de criação... Esse é caminho que eu amo e que estou me envolvendo dia a dia”.



Para celebrar a data, Simaria reuniu seus familiares para comemorar mais um ano de vida: “Sou muito grata a Deus por estar celebrando esse momento ao lado da minha família, por ter saúde, por não me faltar nada. Obrigada, Deus, por não nos faltar comida no meu prato e nem uma cama quente. Nesse momento, meu maior sonho é que a vacina chegue logo a todos!”