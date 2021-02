Marília Mendonça Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2021 14:41 | Atualizado 15/02/2021 14:44

Rio - Marília Mendonça está sempre presente nas redes sociais conversando com seus fãs. No entanto, a cantora estava sumida esses últimos dias. Ela explicou, nesta segunda-feira, que se afastou por conta de uma alergia. Aos 25 anos, Marília desenvolveu uma alergia a camarão.

"Tô meio sumida, fiquei sumida daqui no final de semana, vim aqui contar para vocês o que aconteceu. Vocês acreditam que eu descobri uma alergia a camarão? 25 anos de idade, eu desenvolvi — eu acho que meu corpo desenvolveu — essa alergia, é uma coisa que eu também não sabia que podia acontecer", disse a cantora.

A cantora disse que nunca teve alergia a camarão e que isso foi algo que ela desenvolveu. "Eu achava que alergia a gente já nasce com ela. Não sabia que dava para desenvolver alergia. Fiz um caldo para colocar numa massa, com cascas de camarão etc, e aí me deu uma alergia 'braba'".

"Me deu dor no corpo, vômito, minha boca inchou bastante. Então eu estava tratando essa alergia, já estou melhor hoje, já deu tudo certo. Já estavam me procurando, porque eu não estava comentando Big Brother", revelou a sertaneja.