Fotos de Flordelis sem peruca viralizam nas redes sociais; confira!

Flordelis, Rio - Neste sábado, as redes sociais foram tomadas por comentários sobre os valores das perucas da deputada federal e pastora que chegam a custar até R$ 8 mil . Já neste domingo, o assunto continuou em alta, mas por um detalhe diferente: fotos da cantora gospel sem o acessório viralizaram na web.

Não é segredo que a parlamentar use o acessório. No entanto, não havia registros de Flordelis sem o acessório. Nas duas fotos, que circulam nas redes sociais, a deputada aparece com pouco cabelo e quase calva.

Flordelis foi acusada à Justiça como a mandante do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.