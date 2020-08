Galeria de Fotos Flordelis e o pastor Anderson do Carmo Arquivo Pessoal Acusada de mandar matar o marido, Flordelis pode perder mandato Divulgação / Câmara dos Deputados Flordelis. Reprodução do Facebook Reprodução do Facebook Anderson do Carmo e Flordelis Reprodução

A última peruca comprada por Flordelis é a que ela usa atualmente – castanha, lisa, comprida e com franja – e segue o estilo front laces, um tipo de peruca que busca dar mais realismo ao acessório. De acordo com o jornal Extra, o item custou R$ 8 mil reais e é da mesma marca usada por Beyoncé e outras famosas.Como o nome da deputada está em alta e ela é popular entre comunidades cristãs, um modelo similar da sua peruca está sendo vendida pela internet por pouco mais de R$ 600, mas o mesmo modelo já chegou a R$ 1 mil antes da pastora ser indiciada por assassinato.Flordelis está sendo acusada de ser a mandante da morte do então marido, o pastor Anderson do Carmo.