Publicado 24/06/2021 21:38

A rivalidade ficou somente na competição. Fora dela, sobrou amor. A candidata do Miss Bumbum, representante do Mato Grosso do Sul, pediu a adversária Camila Beck, do Tocantins, em namoro.

O pedido foi feito em Portugal, onde as duas vivem atualmente. Em uma entrevista à revista "Quem", a modelo disse que o sentimento por Camila é antigo.

"O sentimento já existia há um tempo, somos amigas antes mesmo do concurso, mas percebi que estava realmente apaixonada por ela durante uma ação que fizemos para o Miss Bumbum em São Paulo, foi então que decidi me abri e a Camila correspondeu. Foi a primeira vez que falamos 'eu te amo' uma para a outra e nos beijamos", relembrou.

Déia e Camila estão nas primeiras posições da votação online do concurso, que irá definir as 15 finalistas da edição 2021.