Publicado 12/06/2021 21:50 | Atualizado 12/06/2021 21:52

São eles! Sarah Andrade e Gilberto do Vigor se encontraram neste sábado, em pleno Dia dos Namorados, para celebrar juntos a data. Os ex-participantes do "Big Brother Brasil 21", da Globo, compartilharam registros do momento e brincaram com um suposto relacionamento.

"Oi, gente! Eu estava sumidinha o dia todo, é porque eu estava agarradinha com uma pessoa muito especial. Até demorei para vir aqui e assumir para vocês que hoje é Dia dos Namorados, eu acho que esse é o momento mais legal para a gente falar de amor", começou Sarah no story do Instagram.

Na sequência, após fazer mistério, ela revelou quem seria seu par. "Eu vou mostrar a pessoa que eu estou considerando um grande amor, posso até dizer um amor da minha vida, que adivinha só quem é essa pessoa maravilhosa? Assumimos esse relacionamento maravilhoso!", acrescentou ela, mostrando Gil e abraçando o ex-brother.

"Assumimos, mas não tem tchaki tchaki, não, porque eu não gosto", comentou Gil, aos risos, e arrancando risadas de Sarah. "A gente fica aqui na cama agarradinho porque a gente não é obrigado, não", disse a brasiliense. "Com teste de covid e tudo", acrescentou o pernambucano. "Graças a Deus, todo mundo bem aqui, saudável", disse a ex-sister.