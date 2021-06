Iza - Reprodução do Instagram

IzaReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 19:25 | Atualizado 12/06/2021 19:26

IZA não cansa de surpreender seus seguidores com tanta beleza. Neste sábado, a cantora compartilhou cliques dos bastidores da gravação de seu último clipe, "Gueto", lançado na última semana, e, mais uma vez, deixou os internautas babando. Toda estilosa e empoderada, a estrela aparece exibindo uma ótima forma.

Ontem, a cantora de Olaria, na Zona Norte do Rio, usou as redes sociais para falar do sucesso da música, sua nova música de trabalho. No feed do Instagram, ela agradeceu aos fãs pelas 6 milhões de visualizações no videoclipe da canção. "1 semana de GUETO e já passamos de 6 milhões de visualizações no Youtube! Vocês me fazem feliz demais, meus talismãs!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.