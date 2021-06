Domingos Fraga - Divulgação / TV Record

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 17:54

O jornalista Domingos Fraga, um dos principais diretores da área na Record, morreu, aos 62 anos, neste sábado, vitima da Covid-19. Ele não resistiu às complicações da doença, após passar um período de três meses internado em São Paulo. A informação foi confirmada pela emissora.

Com formação em Comunicação e Direito, Fraga começou como repórter policial, passou pela editoria de economia e chegou a comandar as revistas "Quem" e "IstoÉ", da Editora Globo. Ele também foi professor de de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, na capital paulista. Com passagem pelas principais redações do país, o profissional respondia pela gestão do setor ao lado de outros quatro executivos na Record.

O jornalista chegou à rede de Edir Macedo para chefiar a redação do "Jornal da Record", atuando ainda na Record News. Além das funções editorais, ele também fazia comentários políticos na programação. Ele foi diagnosticado com o vírus em março, quando se afastou da emissora. Infelizmente, ele não resistiu.