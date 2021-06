Orlando Drummond completa 101 anos - reprodução do instagram

Orlando Drummond completa 101 anosreprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 17:15 | Atualizado 12/06/2021 17:16

Uma ótima notícia! O ator e humorista Orlando Drummond, intérprete do inesquecível Seu Peru, da "Escolinha do Professor Raimundo", recebeu alta após passar cerca de dois meses internado por conta de uma infecção urinária. Aos 101 anos, ele tem previsão de alta do Hospital Quinta D’Or, na Zona Norte do Rio, para este sábado.



O artista deu entrada no hospital em abril e passou boa parte do tempo no CTI (Centro de Terapia Intensiva), mobilizando uma corrente de oração e positividade entre parentes, amigos e fãs. O quadro de saúde se agravou em maio, quando ele voltou para o quarto. Agora, o ator se curou da infecção e seguirá com os cuidados se sua residência.



Publicidade

"Papai está internado até hoje. Está estável, mas ainda sem previsão de alta. Como os dois (Orlando e Glória) já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, resolvemos deixar por conta dela ir visitá-lo. Quando ela quer, nós a levamos ao hospital. Como a mamãe já tem muita idade, para ela seria puxado demais ir todos os dias", relatou o filho do ator, no início de junho.