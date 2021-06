Chrigor e Amanda Arantes - Reprodução

Chrigor e Amanda ArantesReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:57 | Atualizado 08/06/2021 19:58

Rio - Chrigor, de 46 anos, ex-vocalista do Exaltasamba, compartilhou nas redes sociais um registro ao lado de Amanda Arantes, assumindo o namoro com a jovem, que era fã do cantor antes do envolvimento amoroso. Ícone do pagode nos anos 1990, Chrigor foi casado por 23 anos com uma produtora musical.



O cantor compartilhou uma foto publicada por Amanda. "Te amo", escreveu ela na legenda. Mesmo com o perfil privado no Instagram, é possível ver na imagem de perfil de Amanda uma foto ao lado do músico.