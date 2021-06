Tânia Mara e Tiago - Reprodução

Publicado 08/06/2021 18:32

Rio - Tânia Mara, de 38 anos, vai passar o Dia dos Namorados ao lado do sertanejo Tiago, da dupla com Hugo. A cantora revelou a informação para a revista "Quem" nesta terça-feira. Os cantores se aproximaram em janeiro deste ano.



“Estamos nos conhecendo, mas ainda não é namoro”, explicou Tânia, que não assumia um novo relacionamento desde o fim do casamento com o diretor Jayme Monjardim, em 2019. Tânia e o cantor se encontraram no especial "Canta Comigo", apresentado por Xuxa Meneghel, em dezembro de 2020.