Giovanna Ewbank faz festinha para Zyanreprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 17:47 | Atualizado 08/06/2021 17:48

Rio - Giovanna Ewbank usou as redes sociais nesta terça-feira para comemorar que seu filho mais novo, Zyan, está completando 11 meses de vida. No vídeo compartilhado pela atriz, ela e o filho brincam com um filtro do Instagram.



"Meu baby Z hoje completa 11 meses e a cada dia está mais calminho #SQN. Quem aqui também tem um bebê Rock’n Roll?", brincou. Nos comentários, os seguidores elogiaram a apresentadora e Zyan. "Lindos", disse Cleo; "Ai que gostosoooo", disse Luisa Mell. "Eu não aguento esse baby, meu deus", disse uma fã.

fotogaleria



Recentemente, Giovanna usou as redes sociais para revelar que adotou mais um animal de estimação. "Deem boas vindas ao novo integrante da família Ewbank Gagliasso. Esse é o Einstein, um senhor burrinho de vinte anos que passou vida toda sendo muito maltratado, mas nossos amigos do @garranimal o resgataram, estão cuidando mto bem dele e logo mais ele vem pro nosso @ranchodamontanha!", disse.



"Não vejo a hora dele chegar em um lugar lindo, onde vai poder brincar livremente e aproveitar a vida como ela deve ser. Seja bem vindo amorzinho, aqui você terá muito amor e carinho", completou.

