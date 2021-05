Bruno Gagliasso e o filho caçula Zyan Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 18:29 | Atualizado 08/05/2021 19:15

Rio - Morando na Espanha para gravar uma série da Netflix, Bruno Gagliasso está passando uma temporada longe da família, que ficou no Brasil. Por conta da pandemia, o ator que não pode ficar fazendo viagens internacionais, tem procurado outras formas de matar as saudades da família.

Em vídeo postado no Youtube, Giovanna Ewbank contou que Bruno costuma mandar presentes e lanches para casa quase todos os dias e que faz muitas videochamadas com as crianças, Títi, Bless e Zayn, os três filhos do casal. E, neste sábado, quando Zyan completa 10 meses de vida, Bruno postou sua homenagem nas redes sociais.

"10 meses do meu BabyZ Papai tá morrendo de saudades....", escreveu. Nos comentário, Giovanna deixou escapar as saudades que sente do marido. "Muita saudade amor", disse.

Confira a postagem: