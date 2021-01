Giovanna Ewbank e Zyan reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:07

Rio - Giovanna Ewbank encantou os internautas ao publicar alguns cliques com o filho caçula, Zyan, de seis meses, no Instagram, nesta quarta-feira. Na imagem, a apresentadora aparece de biquíni segurando o pequeno no colo.

"Meu bebê natureza fazendo charminho... Vai até a última foto", escreveu ela.

A apresentadora Maisa se derreteu pelas fotos: 'Ownn', escreveu ela nos comentários. Já Sheron Menezes ressaltou a beleza da esposa de Bruno Gagliasso. "Você está ainda mais linda", publicou.



Giovanna e Bruno também são papais de Titi e Bless.