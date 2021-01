Juliana Paes reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 16:36

Rio - Juliana Paes não cansa de exibir sua beleza e boa forma no Instagram. Neste sábado, ela relembrou cliques de uma trilha que fez na Pedra do Telégrafo, na Zona Oeste do Rio. A atriz posou de forma bem descontraída no local.

Os famosos brincaram com o 'perigo' da pose da foto. "Pelo amor. Apavorada", escreveu Giovanna Antonelli. "Que Loka", publicou Carolina Dieckmann. "Sai daí, garota", comentou Angélica.

Na sexta-feira,a atriz também exibiu fotos que fez na região durante o nascer do sol. Ju Paes posou com um vestido bem esvoaçante e também coladinha no marido, Cardos Eduardo Baptista. Para a legenda, ela escolheu a letra da música Pintor do Mundo, do Pastor Lucas.