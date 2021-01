Aline Riscado Reprodução

Publicado 22/01/2021 16:36 | Atualizado 22/01/2021 16:36

Rio - Não foi Felipe Dylon quem disse, mas a musa do verão atrai olhares mais uma vez. Aline Riscado resolveu brindar seus seguidores com uma coreografia especial de samba do alto da Pedra Bonita, ponto turístico localizado no Parque Nacional da Tijuca, que contempla as zonas Sul e Oeste da cidade.

Ao som da música 'Brazilian Soul', da banda norte-americana The Knocks, a bailarina apresentou a coreografia que postou nas redes sociais. "Sextou com pouco de brasilidade em um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro. Tenho mt orgulho simmm de ser brasileira!! Ótimo fds pra gente!", escreveu.