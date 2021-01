Giovanna Ewbank faz festinha para Zyan reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 19:54

Rio - Giovanna Ewbank mostrou detalhes da festinha de seis meses, de Zyan, no Instagram, nesta sexta-feira. O tema escolhido foi o Poderoso Chefinho. A comemoração contou com a presença da apresentadora, seu marido, Bruno Gagliasso e dos filhos, Titi e Bless.

Na legenda das imagens, Gioh comentou que o tempo está passando rápido demais e confessou que está adorando fazer as festinhas de 'mesversário' do pequeno.

"A gente piscou e baby Zyan faz meio ano! O mês passou voando e já estamos aqui de novo comemorando mais um mesversário do meu baby Z ! A ideia do Poderoso Chefinho, óbvio, veio do Bless! E não é que combina? Agora é assim: todo dia 08 é esse momento delicioso e especial pra acompanhar mês a mês o primeiro aninho de vida do nosso pinguinho E pensar que eu achava festinha de mêsversário uma bobagem. Agora a boba sou eu que fico toda empolgada esperando esse dia chegar E as crianças também amam! Feliz mesversário meu bebê! Meio ano de puro amor e felicidade! Que presente de Deus é poder ser a sua mãe", escreveu ela.

