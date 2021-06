Camilla de Lucas ganhou R$ 150 mil - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 17:53 | Atualizado 08/06/2021 17:56

Camilla de Lucas quer retribuir todo carinho que recebeu ao longo da sua permanência no "Big Brother Brasil 21". A influencer anunciou, pelas redes sociais, que pretende doar o dinheiro do prêmio de R$150 mil para os administradores de grupos do WhatsApp que fizeram mutirões para que ela permanecesse no reality.

"Agora que o prêmio do BBB caiu vou fazer um pix para os adms dos grupos cadastrados no WhatsApp que fizeram mutirão pra mim. Pq se não fosse essa galera virando à noite eu não ia ganhar R$ 1,00 lá no BBB. Gratidão eterna por todos que torceram e me apoiaram! Amo vocês!", escreveu Camilla no Twitter.



"Para que ela quer rever a temporada? Para ver quando deveria ter se posicionado? Ou para ver o quanto foi inútil?", disse o perfil, identificado como JR do Vigor. "Eu participei do programa e querem definir se eu devo ou não rever algo que eu estava. Eu não fui pra fazer VT nem procurar briga pra mostrar se sou barraqueira. Eu fui pra mostrar meu caráter diante de conflitos. Fama eu já tinha na internet antes do bbb. SUPERA!", escreveu a influenciadora.