Camilla de LucasBrunno Rangel/Quem

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:01

Rio - Camilla de Lucas não gostou das críticas dos internautas sobre sua participação no "BBB21". A polêmica começou quando a influenciadora anunciou que ia maratonar o reality que participou para tentar entender algumas situações.



"Para que ela quer rever a temporada? Para ver quando deveria ter se posicionado? Ou para ver o quanto foi inútil?", disse o perfil, identificado como JR do Vigor. "Eu participei do programa e querem definir se eu devo ou não rever algo que eu estava. Eu não fui pra fazer VT nem procurar briga pra mostrar se sou barraqueira. Eu fui pra mostrar meu caráter diante de conflitos. Fama eu já tinha na internet antes do bbb. SUPERA!", escreveu a influenciadora.