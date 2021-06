Virgínia compartilha foto ao lado da filha - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 16:55

Rio - Virgínia Fonseca compartilhou no último sábado uma imagem do primeiro ensaio ao lado de Maria Alice, filha da influenciadora com Zé Felipe, que nasceu no último dia 30. Virgínia se declarou para Maria Alice e agradeceu a Deus pela "dádiva de ser mãe".



“Eu conheci o maior amor do mundo, obrigada Deus pela dádiva de ser mãe”, escreveu Virgínia. “Amores da minha vida”, disse Zé Felipe. Nos comentários, a mãe do cantor, Poliana, marcou presença e se declarou para a neta: “Morrendo aqui de amor”.