Márcia Fellipe e Li Martins discutem - Reprodução/Twitter

Márcia Fellipe e Li Martins discutemReprodução/Twitter

Por iG

Publicado 07/06/2021 15:46

O Power Couple Brasil segue servindo tretas. Em jogo da discórdia realizado neste domingo (6), as cantoras Li Martins e Márcia Fellipe trocaram ofensas aos gritos.



Li, ex-Rouge, não poupou críticas à cantora de forró durante a dinâmica. “Baixa, mal educada, não sabe respeitar as pessoas, não tem espírito esportivo. Na primeira semana, ficou me dando indireta, me cutucando e não tem coragem de falar na minha cara. Você é uma bunda mole", esbravejou Li Martins.

fotogaleria



Márcia Fellipe, que vem se destacando por se envolver em brigas, rebateu. "Falsa, fingida! Bunda mole é tu! Literalmente, dos pés à cabeça. Você não dita regras, nem as tuas regras.", disparou Márcia.



Completamente irritada, a ex-cantora do Rouge continuou. "Você é falsa, hipócrita. Fala de Deus o tempo inteiro e fica falando de todo mundo pelas costas", rebateu Li.



Depois da briga, Márcia foi procurar satisfações de Li. Ela negou que fica combinando votos e disse que a ex-Rouge é contraditória.



A cantora Márcia Fellipe já protagonizou diversas brigas dentro do reality de casal. Débora Albuquerque e MC Mirella se desentenderam com a esposa de Rod Bala. A própria Li Martins chegou a acusar Márcia de agressão no início do reality.



Na web, a briga ficou entre os assuntos mais comentados e dividiu opiniões. Márcia Fellipe, que vem se destacando por se envolver em brigas, rebateu. "Falsa, fingida! Bunda mole é tu! Literalmente, dos pés à cabeça. Você não dita regras, nem as tuas regras.", disparou Márcia.Completamente irritada, a ex-cantora do Rouge continuou. "Você é falsa, hipócrita. Fala de Deus o tempo inteiro e fica falando de todo mundo pelas costas", rebateu Li.Depois da briga, Márcia foi procurar satisfações de Li. Ela negou que fica combinando votos e disse que a ex-Rouge é contraditória.A cantora Márcia Fellipe já protagonizou diversas brigas dentro do reality de casal. Débora Albuquerque e MC Mirella se desentenderam com a esposa de Rod Bala. A própria Li Martins chegou a acusar Márcia de agressão no início do reality.Na web, a briga ficou entre os assuntos mais comentados e dividiu opiniões.

Publicidade

Márcia maior e melhor! Li Martins só decepção desde a fazenda, a única rouge que só passa vergonha



A Márcia se segurou pra não dá na cara dela kkkkkkk#PowerCoupleBrasil #PowerCouple pic.twitter.com/vHnlA0c3BK — @lipe. (@FelipeS00252440) June 6, 2021

Boa tarde! E vamos de treta no #PowerCouple https://t.co/P2KkVZHFNp — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 6, 2021

Publicidade