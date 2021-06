Babu Santana - Christoffer Pixinine

Babu SantanaChristoffer Pixinine

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:24

Rio - O ator Babu Santana, que está no elenco da novela "Salva-se Quem Puder", aproveitou a semana do Dia dos Namorados para divulgar a música Lingerie Azul, com participação de Kowl e Manuh Silva, que fala sobre as múltiplas formas de amor. Em entrevista à revista "Quem", o ex-BBB disse que o "amor nos traz esperança".



"Em tempos difíceis, o amor nos guia e a arte nos traz esperança. Torço para que esse novo single e clipe da Paizão Records possa aquecer corações nessa data tão especial e simbólica", disse Babu.