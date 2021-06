Khloé Kardashian - Reprodução/Instagram

Khloé KardashianReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:38

Rio - A socialite Khloé Kardashian, de 36 anos, usou as redes sociais para rebater críticas sobre as supostas "transformações" na sua voz e altura ao longo dos anos. Recentemente a irmã mais nova de Kim Kardashian foi alvo de ataques pelo suposto uso de photoshop em suas fotos e agora ficou insatisfeita com outros questionamentos.



Tudo começou quando uma internauta apontou que Khloé e as irmãs mudaram suas vozes ao longo das temporadas do "Keeping Up With the Kardashians". “A voz de todas elas mudou demais, meu Deus”, escreveu um internauta. “A voz da Kim mudou 100%, mas a Khloé se livrou do hábito que tinha de falar com voz de bebê”, completou outra. Khloé então resolveu responder nas publicações. “Não entendo, como a minha voz era diferente? Não faz sentido nenhum a voz de alguém mudar. Eu obviamente já estou muito distante da minha puberdade", disse a socialite.