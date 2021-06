DJ Zullu, MC Don Juan e Biu do Piseiro - Divulgação

Publicado 07/06/2021 14:11 | Atualizado 07/06/2021 14:17

Rio - DJ Zullu lançou na semana passada música que mistura funk com piseiro. “Foi só eu namorar” é um feat. com o MC Don Juan (repetindo a parceria do recente single internacional "Honky Tonk Remix") e com Biu do Piseiro, paraibano cantor e produtor de pisadinhas, que vem inovando o forró.



A faixa vem acompanhada de um videoclipe, gravado em São Paulo com os três artistas e produzido pela Central Sonora Filmes - núcleo audiovisual da Central Sonora (escritório responsável pela carreira de diversos artistas, dentre eles o próprio DJ Zullu) e dirigido por Edu Peres. O clipe estará disponível a partir das 18h de hoje no canal oficial no YouTube da GR6.

"É uma honra e uma alegria lançar essa música com o Don Juan e o Biu do Piseiro", conta Zullu. "Sou muito fã do trabalho dos dois e são grandes amigos meus também! Acho que todo mundo vai curtir muito essa mistura de funk e piseiro, dois ritmos tão brasileiros e que estão muito em alta, como sempre deveriam estar!.", finaliza o jovem DJ.

"Essa música realmente é muito especial porque como poucas é uma que eu gostei desde a primeira vez que ouvi!", conta MC Don Juan. "Fui no estúdio do Humberto Tavares (produtor e um dos autores da faixa), ele estava me mostrando alguns sons e quando me mostrou 'Foi Só Eu Namorar', eu pedi na hora pra fazer parte dessa parceria. O Biu do Piseiro está crescendo muito e tenho certeza que junto com o funk vamos ultrapassar fronteiras! Zulu e Biu são seres humanos incríveis, além de grandes artistas… Esse som vai ser foda", finaliza.