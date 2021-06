Luciano Huck - Reprodução

Rio - O mundo nunca esteve tão conectado. Em tempos de pandemia de Covid19 e distanciamento social, um novo mundo totalmente interligado começou a se desenhar. “2021: o Ano que não Começou”, de Luciano Huck, retrata essa conexão abordando temas como desigualdade, educação, racismo e antirracismo, capitalismo, política, pobreza, tecnologia e família. O documentário será lançado no dia 07 de junho no Globoplay, aberto para não assinantes, e no GNT, logo após o programa Papo de Segunda, que hoje contará com a participação de Luciano Huck.

“A pandemia levou o mundo a uma transformação involuntária e dolorosa. "2021: O Ano Que Não Começou" é parte do meu olhar curioso e de uma vontade legítima de escutar e aprender. Uma busca por ideias, pensamentos, reflexões e propostas que possam fazer do mundo um lugar possível, mais afetivo e eficiente. Para isso, fui em busca de referências globais do livre pensar e procurei construir pontes. O resultado foi surpreendente”, adianta Luciano Huck.Com depoimentos cedidos com exclusividade ao apresentador, o documentário discute caminhos para problemas enfrentados no Brasil e no mundo. A obra reune opinióes de De Rutger Bregman, historiador e autor do best-seller “Utopia para Realistas”; Scott Galloway, professor da Universidade de Nova Iorque e empreendedor; Thomas Friedman, vencedor de três prêmios Pulitzer e colunista do jornal “The New York Times”; Peter Diamandis, fundador da Singularity University e empreendedor; Graça Machel, ativista e fundadora do Graça Machel Trust; Thomas Piketty, economista e autor do best-seller “O Capital no século XXI”; Esther Duflo, professora do MIT e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2019; Nandan Nilekani, cofundador da Infosys; Yuval Harari, professor de história e autor do best-seller internacional “Sapiens”; Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (CUFA); Silvio de Almeida, advogado, filósofo e professor universitário; Luana Genot, fundadora e diretora-executiva do ID_BR; e Alexandre Mendonça De Barros, engenheiro agrônomo e economista,