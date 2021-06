Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhes - Reprodução Internet

Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhesReprodução Internet

Por iG

Publicado 07/06/2021 16:33 | Atualizado 07/06/2021 16:34

Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra usou as redes sociais nesta segunda-feira (7), para desabafar sobre a morte do noivo. Ela falou sobre o luto que está passando, se declarou ao funkeiro e disse que está tentando seguir em frente.

Após a festa de aniversário da filha no domingo (6), ela desabafou sobre a dor do luto. "Só sabe a dor de um luto quem vive. Críticos nunca saberão e nunca me enfraquecerão. Eu te amo, meu amor. E sei que, de onde você estiver, está muito feliz por mim", disse no Instagram.



MC Kevin faleceu no dia 16 de maio, após cair da sacada do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.