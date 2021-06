Xanddy comemora formatura de filha - Reprodução

Xanddy comemora formatura de filhaReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 16:16

Rio - O cantor Xanddy usou as redes sociais para parabenizar Camilly Victoria, filha do artista com Carla Perez, por sua formação em um curso de produção musical. Nas fotos compartilhadas por Xanndy, a família aparece unida comemorando.



"Minha produtora musical formada! Obrigado, #Deus. A conquista dela é de toda família também. Parabéns, minha filha @camillyvictoria. Como sou grato a Deus por mais esse momento em sua vida. Quanto orgulho sinto de você, meu amor", escreveu o músico.