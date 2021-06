Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:17

Rio - Anitta está confirmada como uma das atrações do Rock in Rio Lisboa 2022. A cantora vai abrir para Post Malone, grande nome da última noite do evento, que acontecerá entre os dias 18, 19, 25 e 26 de junho, que ainda vai contar com Jason Derulo e HMB.



O anúncio foi feito através do perfil oficial do festival nas redes sociais nesta terça-feira. Anitta também não perdeu tempo para comemorar. "Animada para rever meus fãs no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa 2022", disse. "Se cuidem até lá", pediu.