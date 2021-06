Alok - Gabriel Wickbold

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:01

Rio - Alok fechou uma parceria com a marca Chili Beans para o lançamento de uma coleção de óculos assinada pelo DJ e produtor. O anúncio foi feito pela marca nesta terça-feira. De acordo com Caito Maria, fundador e CEO da empresa, a parceria pode gerar um "presente mais especial" para os consumidores.



O modelo conceitual será relançado com novas tonalidades e versões mais anatômicas, seguindo o estilo steampunk. As peças assinadas por Alok contam com modelos inspirados no headphone do artista, lentes expandidas e o famoso flats.