Anitta e Fred De Palma - Reprodução do Twitter

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 19:10

Anitta prometeu uma novidade para os fãs e cumpriu! É que a cantora confirmou, neste sábado, que está preparando uma nova música com o cantor italiano Fred De Palma. Os dois já colaboraram na faixa “Paloma”, no ano passado. A carioca passa o fim de semana de folga em Punta Cana, na República Dominicana, com amigos, inclusive com o artista europeu, e exibiu ótima forma em cliques na psicina.



"Eu falei no Twitter pros meus fãs que eu tinha uma novidade legal pra contar. Só meus fãs vão entender, porque é uma novidade tão legal, porque eles vão amar com certeza”, adiantou a Poderosa, que chamou Fred para aparecer no vídeo. Os cliques aumentaram a temperatura do Insta da Poderosa, que ainda arriscou uma coreografia de "Atenção", música de Luísa Sonza e Pedro Sampaio, com a amiga Gabily.



