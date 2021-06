Ludmilla - Reprodução do Instatagram

LudmillaReprodução do Instatagram

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 21:21

Ludmilla renovou os votos de casamento com Brunna Gonçalves, neste sábado, Dia dos Namorados aqui no país, durante viagem ao Caribe. As duas, que estão mostrando alguns detalhes do passeio em família nas redes sociais, compartilharam o momento de celebração ao amor numa praia paradisíaca. Tudo ao som de "Love on Top", de Beyoncé - maior referência de Lud na música.

| Ludmilla e Brunna Gonçalves (sua esposa) renovaram os votos de casamento em Curaçao e ainda por cima tera um vídeo incrível de como foi a grande renovação.



Equipe Brumillatictic

___________________________________ pic.twitter.com/3Vr8GX1HVq — brumillatictic (@brumillatictic) June 12, 2021

Publicidade

Mais cedo, as duas postaram diversos cliques de mergulho, passeios de bugre e muita alegria: sem falar da surra de fotos de biquíni de Brunna e Ludmilla. A mãe da cantora também aparece nas gravações tomando algumas taças de champanhe e outros drinks. Bem chiques que elas são! A cantora aproveitou para dedicar o momento a pessoas LGBTQIA+ que, assim como ela no passado, tinham dificuldades de assumir seus romances.

"Eu e Brunna, a gente quer oferecer essa renovação de votos a todas as pessoas que não podem se assumir por conta de suas famílias. O amor de vocês não é menor do que o de ninguém. Viva o amor", declarou a artista, que trocou alianças com a dançarina no final de 2019.

Publicidade

Brunna também compartilhou o momento em seu perfil no Instagram e contou que foi surpreendida. "Gente, vocês não vão acreditar, a galera que trouxe a gente aqui para Curação armou uma renovação de votos para a gente. [...] Simplesmente, meu amor, renovamos os nossos votos no Caribe", disse ela.